Власти Беларуси ограничили доступ к двум новостным сайтам
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Беларуси ограничили доступ к двум новостным порталам - "Белорусские новости" (Naviny.by) и "Наша Нива" (NN.by). Доступ к этим ресурсам ограничен на основании решения Министерства информации Беларуси, сообщает Tut.by со ссылкой на одного из интернет-провайдеров, информирует УНН.
Провайдер объяснил, что оба сайта попали в “список ресурсов ограниченного доступа”. Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, однако доступен для интернет-провайдеров.
Как отмечает Tut.by, оба новостных портала продолжают свою работу в мессенджере Telegram.
Неделю назад Tut.by сообщил о блокировке более 70 сайтов. Они попали в “черный список”, который формируется на основании решений Министерства информации.
В ответ на это белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей республики прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий и разблокировать доступ к заблокированным сайтам.
Перебои с интернетом в Беларуси начались еще 9 августа, в основной день президентских выборов (проходили с 4 по 9 августа). Опять мобильный интернет начал работать через три дня, утром 12 августа.