Власти Беларуси ограничили доступ к двум новостным сайтам

Провайдер объяснил, что оба сайта попали в “список ресурсов ограниченного доступа”. Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, однако доступен для интернет-провайдеров.

Как отмечает Tut.by, оба новостных портала продолжают свою работу в мессенджере Telegram.

Неделю назад Tut.by сообщил о блокировке более 70 сайтов. Они попали в “черный список”, который формируется на основании решений Министерства информации.

В ответ на это белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей республики прекратить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий и разблокировать доступ к заблокированным сайтам.

Перебои с интернетом в Беларуси начались еще 9 августа, в основной день президентских выборов (проходили с 4 по 9 августа). Опять мобильный интернет начал работать через три дня, утром 12 августа.