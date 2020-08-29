Влада Білорусі обмежила доступ до двох новинних сайтів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У Білорусі обмежили доступ до двох новинних порталів — “Білоруські новини” (Naviny.by) і “Наша Ніва” (NN.by). Доступ до цих ресурсів обмежений на підставі рішення Міністерства інформації Білорусі, повідомляє Tut.by з посиланням на одного з інтернет-провайдерів, інформує УНН.
Провайдер пояснив, що обидва сайти потрапили в “список ресурсів обмеженого доступу”. Список з такими ресурсами недоступний для перегляду звичайним користувачам, однак доступний для інтернет-провайдерів.
Як зазначає Tut.by, обидва новинних портали продовжують свою роботу в месенджері Telegram.
Тиждень тому Tut.by повідомив про блокування понад 70 сайтів. Вони потрапили в “чорний список”, який формується на підставі рішень Міністерства інформації.
У відповідь на це білоруська асоціація журналістів (БАЖ) зажадала від влади республіки зупинити тиск на пресу, забезпечити безперебійний випуск друкованих видань і розблокувати доступ до заблокованих сайтів.
Перебої з інтернетом в Білорусі почалися ще 9 серпня, в основний день президентських виборів (проходили з 4 по 9 серпня). Знову мобільний інтернет почав працювати через три дні, на ранок 12 серпня.