Определены победители футбольного турнира "Кубок доверия"

Он уточнил, что соревнования были организованы под эгидой ФФУ при поддержке представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине.

В течение шести месяцев около 600 девушек и юношей, участвовавших в соревнованиях, тренировались под руководством полицейских-инспекторов ювенальной превенции и патрульной полиции. В проекте "Кубок Доверия" участие приняли 59 смешанных детских команд со Львовской, Харьковской, Донецкой, Киевской областей и Киева.

"И хотя в финальную часть вышли, конечно, только победители, все участники турнира являются триумфаторами", - отметил Костюченко.

В финальных играх золотые медали турнира "Кубок Доверия" завоевала команда "Авиатор" из города Городок Львовской области. Второе место заняла команда "Мариуполь Юнайтед" (г. Мариуполь, Донецкой области). Третье - команда гимназии № 86 г. Харьков. "Арсенал" (пгт. Барышевка Киевской области) финишировал четвертым.

Напомним, вскоре под эгидой Федерации футбола Украины стартует Открытый чемпионат Украины Героев АТО.