Визначено переможців футбольного турніру "Кубок довіри"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Днями у Києві відбулися фінальні змагання першого футбольного турніру серед юнаків та дівчат за "Кубок довіри". Про це повідомив віце-президент Федерації Футболу України Вадим Костюченко, передає УНН.
Він уточнив, що змагання були організовані під егідою ФФУ за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
Протягом шести місяців близько 600 дівчат і юнаків, які брали участь в змаганнях, тренувалися під керівництвом поліцейських-інспекторів ювенальної превенції і патрульної поліції. У проекті "Кубок Довіри" участь взяли 59 змішаних дитячих команд зі Львівської, Харківської, Донецької, Київської областей та Києва.
"І хоча до фінальної частини вийшли, звичайно, тільки переможці, всі учасники турніру є тріумфаторами", - зазначив Костюченко.
У фінальних іграх золоті медалі турніру "Кубок Довіри" завоювала команда "Авіатор" з міста Городок Львівської області. Друге місце зайняла команда "Маріуполь Юнайтед" (м.Маріуполь, Донецької області). Третє - команда гімназії № 86 м. Харків. "Арсенал" (смт. Баришівка Київської області) фінішував четвертим.
Нагадаємо, незабаром під егідою Федерації футболу України стартує Відкритий чемпіонат України Героїв АТО.