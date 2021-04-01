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Войска США в Европе повысили уровень боевой готовности до максимального из-за обострения на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 38748 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после обострения ситуации на востоке Украины. Об этом сообщают ведущие мировые СМИ, передает УНН.

Цитата

“Европейское командование США повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими солдатами в Донецкой области на востоке Украины, ... а также начала наращивания российскими силами военной техники вдоль границы”, — сообщает Politico.

Детали

Как уточняет New York Times, Европейское командование вооруженных сил США на прошлой неделе повысило уровень наблюдения с “возможного кризиса” до “потенциально неминуемого кризиса” — самого высокого уровня.

Отмечается, что ранее на этой неделе генерал Тод Уолтерс, глава европейского командования США, повысил уровень дежурств американских военных во второй раз за несколько дней после того, как российские войска не смогли покинуть приграничный регион Украины. Американские стратеги ожидали, что войска покинут этот район, примерно в 30 милях от границы с Украиной, после завершения военных учений 23 марта.

Американские оценки того, сколько дополнительных российских войск было отправлено к границе, различаются. Один чиновник сообщил New York Times, что их было около 4000.

Что было ранее

Как сообщал УНН, накануне Пентагон выразил обеспокоенность вооруженным конфликтом на востоке Украины из-за сообщения о скоплении российских войск вдоль границы Украины и в Крыму.

Контекст

В прошлую пятницу боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военнослужащих, четверо бойцов погибли и еще двое ранены.

После этого Президент Владимир Зеленский обратился к лидерам “нормандской четверки” с призывом сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Уже на этой неделе лидеры “норманди” провели разговор, но без Зеленского. По итогам Российская сторона обвинила Украину в провокациях и эскалации вооруженного противостояния в зоне ООС и в отказе от “выполнение согласованных в июле 2020 году в Контактной группе “Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня”.

Со своей стороны Меркель и Макрон призвали провести переговоры в “нормандском формате”.

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