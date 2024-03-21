Вице-премьеры Украины и Словакии проводят встречу на Закарпатье: в фокусе - стратегические трансграничные проекты

Вице-премьер-министр Словакии Петер Кмец прибыл на Закарпатье для двусторонней встречи с украинским вице-премьер-министром Юлией Свириденко, чтобы обсудить перспективы сотрудничества, стратегические трансграничные проекты и подготовку к проведению Межправительственной украинско-словацкой комиссии, сообщил в четверг глава Закарпатской ОВА Виктор Микита, пишет УНН.

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"На Закарпатье прибыл вице-премьер-министр Словацкой Республики Петер Кмец", - сообщил Микита в Telegram.

По его словам, также сегодня с рабочим визитом на Закарпатье первая вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Начинаем двустороннюю встречу вице-премьер-министров Украины и Словакии в расширенном формате", - отметил Микита.

На повестке дня, по его словам, - перспективы сотрудничества, стратегические трансграничные проекты между нашими странами, подготовка к проведению Межправительственной украинско-словацкой комиссии.

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