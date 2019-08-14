Витренко: государство может сэкономить на разведке недр благодаря бизнесу

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Для того, чтобы государство сэкономило на дорогостоящем геологическом изучении участков на залежи янтаря или газа, можно привлечь частные компании, заинтересованные в добыче. Такое мнение высказал исполнительный директор Группы Нафтогаз Юрий Витренко в Facebook, передает УНН.

"Прочитал о комментарии председателя Госгеонедр, что для легализации добычи янтаря нужно сначала выделить деньги на геологическое изучение участков, которые потом можно выставлять на аукцион. Вспомнил, как мы обсуждали похожий вопрос по добыче газа. Есть успешный европейский опыт, когда геологическое изучение, которое действительно необходимо и которое стоит много денег, если его делать качественно, финансируют компании, заинтересованные в добыче, а не государство", - сообщил Витренко.

По его словам, сначала проводится конкурс, на котором выбирают одну или несколько компаний, которые за свои средства профинансируют геологическое исследование и предоставят государству всю полученную геологическую информацию для проведения конкурса уже на право добычи. "Часть средств, полученных государством от конкурса на право добычи, будет направлена на полное покрытие расходов компаниям, которые финансировали геологическое исследование", - продолжал он.

"Конечно, эти компании могут участвовать и в конкурсе на право добычи, в частности таким образом уменьшая свой риск, что их расходы на геологическое исследование не будут компенсированы", - добавил Витренко.

Напомним, в Госгеонедрах заявили, что легализация добычи янтаря обойдется Украине в 20-30 млн грн.

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