Вітренко: держава може зекономити на розвідці надр завдяки бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Для того, щоб держава зекономила на дороговартісному геологічному вивченні ділянок на поклади бурштину або ж газу, можна залучити приватні компанії, зацікавлені у видобутку. Таку думку висловив виконавчий директор Групи Нафтогаз Юрій Вітренко у Facebook, передає УНН.
"Прочитав про коментар голови Держгеонадр, що для легалізації видобутку бурштину потрібно спочатку виділити гроші на геологічне вивчення ділянок, які потім можна виставляти на аукціон. Згадав, як ми обговорювали схоже питання щодо видобутку газу. Є успішний європейський досвід, коли геологічне вивчення, яке дійсно необхідне і яке коштує багато грошей, якщо його робити якісно, фінансують компанії, зацікавлені у видобутку, а не держава", - повідомив Вітренко.
З його слів, спочатку проводиться конкурс, на якому обирають одну чи декілька компаній, які за свої кошти профінансують геологічне дослідження і нададуть державі всю отриману геологічну інформацію для проведення конкурсу вже на право видобутку. "Частина коштів, отриманих державою від конкурсу на право видобутку, буде направлена на повне покриття витрат компаніям, які фінансували геологічне дослідження", - вів далі він.
"Звичайно, ці компанії можуть брати участь і в конкурсі на право видобутку, зокрема таким чином зменшуючи свій ризик, що їхні витрати на геологічне дослідження не будуть компенсовані", - додав Вітренко.
Нагадаємо, у Держгеонадрах заявили, що легалізація видобутку бурштину обійдеться Україні у 20-30 млн грн.