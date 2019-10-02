Утечка горячей воды в центре Киева локализована
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В центре Киева, на улице Саксаганского, локализовали утечку горячей воды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Указано, что повреждение трубопровода было обнаружено в 12:29 на проезжей части улицы Саксаганского.
"Сейчас повреждение локализовано. На месте работают аварийно-восстановительные бригады и задействована спецтехника. Ремонтные работы планируется завершить 3 октября 2019 года", - говорится в сообщении.
В результате утечки воды на поверхность пострадавших нет.
В "Киевтеплоэнерго" также отметили, что этот трубопровод находится в эксплуатации 47 лет.
Как сообщал УНН, в центре Киева произошла утечка горячей воды.