Витік гарячої води у центрі Києва локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У центрі Києва, на вулиці Саксаганського, локалізували витік гарячої води. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
Вказано, що пошкодження трубопроводу було виявлено о 12:29 на проїжджій частині вулиці Саксаганського.
"Наразі пошкодження локалізовано. На місці працюють аварійно-відновлювальні бригади та задіяна спецтехніка. Ремонтні роботи заплановано завершити 3 жовтня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
У результаті витоку води на поверхню постраждалих немає.
У "Київтеплоенерго" також зазначили, що цей трубопровід перебуває в експлуатації 47 років.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва стався витік гарячої води.