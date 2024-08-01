Американский дипломат Брайан Николс считает, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро должен признать поражение на выборах. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Он считает очевидным, что оппозиция выиграла выборы. Непопулярный президент объявил о победе на выборах в понедельник, что привело к ряду демонстраций в стране.

Після референдуму Мадуро оголосив багатий ресурсами район Ессекібо 24 штатом Венесуели і вже почав видавати свої ліцензії на видобуток нафти