Во Львовской области разоблачили коррупционную схему распределения разрешений на международные грузоперевозки
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Высокопоставленные управления "Укртрансбезопасности" во Львовской области подозреваются в организации коррупционного механизма, который создавал угрозу штатному функционированию объектов автотранспортной отрасли в регионе. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, представители руководящего звена учреждения наладили получение неправомерной выгоды за распределение среди автотранспортных предприятий разрешительных документов на международные грузовые перевозки. Для этого фигуранты производства создали искусственный "дефицит разрешений", которые взамен коммерсанты могли приобрести за отдельную плату.
Злоумышленники также "закрывали глаза" на факты нарушения автоперевозчиками требований Закона Украины "Об автомобильном транспорте".
Во время обысков в помещениях, автомобилях и на местах работы фигурантов дела правоохранители обнаружили документацию, печати, крупные суммы денег и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, главный специалист отдела предоставления административных услуг Управления "Укртрансбезопасности" в Волынской области наладил механизм получения взяток.