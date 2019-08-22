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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 75322 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 88602 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126874 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137076 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125902 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127896 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130064 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153127 просмотра

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Во Львовской области разоблачили коррупционную схему распределения разрешений на международные грузоперевозки

Во Львовской области разоблачили коррупционную схему распределения разрешений на международные грузоперевозки

Киев  •  УНН

 • 12485 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Высокопоставленные управления "Укртрансбезопасности" во Львовской области подозреваются в организации коррупционного механизма, который создавал угрозу штатному функционированию объектов автотранспортной отрасли в регионе. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, представители руководящего звена учреждения наладили получение неправомерной выгоды за распределение среди автотранспортных предприятий разрешительных документов на международные грузовые перевозки. Для этого фигуранты производства создали искусственный "дефицит разрешений", которые взамен коммерсанты могли приобрести за отдельную плату.

Злоумышленники также "закрывали глаза" на факты нарушения автоперевозчиками требований Закона Украины "Об автомобильном транспорте".

Во время обысков в помещениях, автомобилях и на местах работы фигурантов дела правоохранители обнаружили документацию, печати, крупные суммы денег и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, главный специалист отдела предоставления административных услуг Управления "Укртрансбезопасности" в Волынской области наладил механизм получения взяток.

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