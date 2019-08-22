У Львівській області викрили корупційну схему розподілу дозволів на міжнародні вантажоперевезення
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Високопосадовці управління "Укртрансбезпеки" у Львівській області підозрюються в організації корупційний механізм, який створював загрозу штатному функціонуванню об’єктів автотранспортної галузі в регіоні. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, представники керівної ланки установи налагодили одержання неправомірної вигоди за розподіл серед автотранспортних підприємств дозвільних документів на міжнародні вантажні перевезення. Для цього фігуранти провадження створили штучний "дефіцит дозволів", які натомість комерсанти могли придбати за окрему плату.
Зловмисники також "закривали очі" на факти порушення автоперевізниками вимог Закону України "Про автомобільний транспорт".
Під час обшуків у помешканнях, автомобілях та за місцями роботи фігурантів справи правоохоронці виявили документацію, печатки, великі суми грошей та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.
У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, головний спеціаліст відділу надання адміністративних послуг Управління "Укртрансбезпеки" у Волинській області налагодив механізм отримання хабарів.