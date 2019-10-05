Восемь человек убили в популярном среди туристов регионе Руанды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Восемь человек убиты и 18 ранены в результате нападения в популярном среди туристов регионе Руанды. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Al Jazeera.
По данным полиции, неизвестные нападавшие совершили нападение на севере Руанды недалеко от границы с Демократической Республикой Конго (ДРК).
Атака произошла в пятницу в районе Киниги региона Мусанзе, который привлекает туристов из-за национального парка Вулканов и горных горилл, находящихся под угрозой исчезновения.
"Эти преступники убили восемь человек, в том числе шестерых, которые были убиты с использованием традиционного оружия, и двоих, которые были застрелены", - заявил представитель полиции Джон Боско Кабера в субботу.
"Восемнадцать человек получили ранения и их обследуют врачи", - добавил он, отметив, что ведется поиск нападавших.
Напомним, в торговом центре в Финляндии произошла перестрелка.