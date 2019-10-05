Вісьмох людей вбили в популярному серед туристів регіоні Руанди
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Вісім осіб убито і 18 поранено в результаті нападу в популярному серед туристів регіоні Руанди. Про це УНН повідомляє з посиланням на Al Jazeera.
За даними поліції, невідомі нападники вчинили напад на півночі Руанди недалеко від кордону з Демократичною Республікою Конго (ДРК).
Атака сталася в п'ятницю в районі Кінігі регіону Мусанзе, який приваблює туристів через національний парк Вулканів і гірських горил, що перебувають під загрозою зникнення.
"Ці злочинці вбили вісім осіб, у тому числі шістьох, які були вбиті з використанням традиційної зброї, і двох, які були застрелені", - заявив представник поліції Джон Боско Кабера в суботу.
"Вісімнадцять осіб отримали поранення і їх обстежують лікарі", - додав він, зазначивши, що ведеться пошук нападників.
Нагадаємо, у торговому центрі в Фінляндії сталася стрілянина.