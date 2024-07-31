Киев • УНН
Бывшего работника Министерства образования и науки Украины будут судить за публикацию, высмеивающую независимость Украины. Ему грозит до 3 лет лишения свободы за унижение национальной чести и достоинства украинцев.
Бывшего работника МОН Андрея Василенко, который в публикации высмеял независимость Украины, будут судить за унижение национальной чести и достоинства украинцев, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.
Прокурорами ... в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего работника Министерства образования и науки по факту совершения умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства (ч. 1 ст. 161 УК Украины)
Детали
Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, который на тот момент работал в министерстве, на собственной странице в социальной сети "Facebook" разместил публикацию с заголовком "О выходе Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид".
В частности, в заметке он отмечал, что "независимость не всем бывшим странам СССР пошла на пользу". А независимость Украины назвал "кидаловом" и раскритиковал листовки, которые агитировали голосовать за выход Украины из СССР 1 декабря 1991 года, утверждая, что люди голосовали не за независимость, а за обещания быстрого обогащения.
Таким образом обвиняемый распространил мысли, взгляды и убеждения, содержание которых является оскорбительным для украинского народа, унижает его национальную честь и достоинство на почве национальной принадлежности, политических и идеологических убеждений.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.
Ранее
В прошлом году государственный эксперт Министерства образования и науки Украины сделал скандальное сообщение на своей странице в Facebook, в котором искажает украинский язык и с сомнением относится к идее независимости Украины. В ведомстве возбудили дисциплинарное производство.