Бывшего работника МОН Андрея Василенко, который в публикации высмеял независимость Украины, будут судить за унижение национальной чести и достоинства украинцев, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Прокурорами ... в суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего работника Министерства образования и науки по факту совершения умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства (ч. 1 ст. 161 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, который на тот момент работал в министерстве, на собственной странице в социальной сети "Facebook" разместил публикацию с заголовком "О выходе Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид".

В частности, в заметке он отмечал, что "независимость не всем бывшим странам СССР пошла на пользу". А независимость Украины назвал "кидаловом" и раскритиковал листовки, которые агитировали голосовать за выход Украины из СССР 1 декабря 1991 года, утверждая, что люди голосовали не за независимость, а за обещания быстрого обогащения.

Таким образом обвиняемый распространил мысли, взгляды и убеждения, содержание которых является оскорбительным для украинского народа, унижает его национальную честь и достоинство на почве национальной принадлежности, политических и идеологических убеждений.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Ранее

В прошлом году государственный эксперт Министерства образования и науки Украины сделал скандальное сообщение на своей странице в Facebook, в котором искажает украинский язык и с сомнением относится к идее независимости Украины. В ведомстве возбудили дисциплинарное производство.