Отставка главы НБУ: Бизнес-сообщество сделало совместное заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Бизнес-сообщество, объединенное Американской торговой палатой в Украине, Европейской бизнес ассоциацией, Независимой ассоциацией банков Украины, Союзом украинских предпринимателей и Форумом ведущих международных финансовых учреждений глубоко обеспокоено отставкой главы Национального банка Украины Якова Смолия, будущей независимостью НБУ и продолжением сотрудничества с МВФ. Об этом говорится в совместном заявлении бизнес-сообщества, передает УНН.
“НБУ является наиболее надежным учреждением среди иностранных институциональных инвесторов и бизнес-сообществе. Таким образом, отставка Якова Смолия из-за политического давления посылает бизнесу и инвесторам тревожный сигнал и ставит под сомнение похвальные экономические цели правительства и обязательства президента защищать каждого инвестора в Украине. Некоторые инвесторы уже приостановили новые инвестиции, поскольку решение правительства не соответствуют его намерениям по привлечению прямых иностранных инвестиций. Более того, транзакция о размещении еврооблигаций, которую вчера проводило Министерство финансов на сумму 1,75 миллиарда долларов США, было сегодня отменено. Это беспрецедентное событие, которое повлияет на возможности Украины получить доступ к рынку и цену, которую он платит за этот доступ”, — говорится в заявлении.
Добавляется, что бизнес-сообщество отмечает достижения НБУ под руководством Якова Смолия.
“В отличие от предыдущих кризисов, банковская система сегодня не является бременем для экономики, а скорее ее спасителем. Умеренная инфляция, эффективная политика с плавающей ставкой и валютной либерализацией, низкий дефицит текущего счета, значительные международные резервы и взвешенная фискальная политика — это все лучшие международные практики, основы будущих инвестиций и невероятные достижения НБУ под руководством Якова Смолия. Эти достижения, которые трудно достались и сдерживали кризис COVID-19, стали бы фундаментом для поступления прямых иностранных инвестиций”, — отмечают авторы обращения.
Бизнес-сообщество призвало президента Украины Владимира Зеленского “эффективно взаимодействовать” с центральным банком, “не осуществлять давления на команду НБУ и оставить в полном составе выполнение своих функции членов правления НБУ”, а на должность главы НБУ подать кандидатуру “правопреемника с безупречной репутацией, который сохранит независимость НБУ и продолжит его текущий курс, в частности монетарную политику, поддержку макроэкономической стабильности и инфляционное таргетирование”.
Напомним, поздно вечером 1 июля председатель Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за “систематического политического давления”. Позже Зеленский внес в ВР проект постановления об увольнении Смолия с должности главы НБУ.
Вечером 2 июля в Офисе Президента сообщили, что Зеленский провел консультации с руководством Национального банка Украины и участниками рынка по кандидатуре нового главы НБУ.
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