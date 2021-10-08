С сегодняшнего дня отменяются некоторые рейсы городской электрички в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. С 8 октября отменяются рейсы городской электрички в Киеве №7304,7311,7312, 7319. Об этом сообщает Киевпастранс в Telegram, пишет УНН.
Детали
Отмечают, что с 8 октября по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №№7304, 7311,7312, 7319. О восстановлении движения сообщат отдельно.
Дополнительно
Электричка №7304 курсирует по маршруту "Киев-Волынский-Дарница",
Поезд №7311 / 7312 является закольцованным и проезжает от Дарницы через Троещину, Почайну, Сырец, Борщаговка, Протасов Яр, Выдубичи и возвращается на Дарнице ..
Маршрут №7319 курсирует по маршруту "Дарница Борщаговка".
Напомним
В Украине со следующего года запустят поезда на около 20 новых маршрутах.