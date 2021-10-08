Відсьогодні скасовуються деякі рейси міської електрички у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. З 8 жовтня скасовуються рейси міської електрички у Києві №7304,7311,7312, 7319. Про це повідомляє Київпастранс у Telegram, пише УНН.
Деталі
Зазначають, що з 8 жовтня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички №№7304, 7311,7312, 7319. Про відновлення руху повідомлять окремо.
Додатково
Електричка №7304 курсує за маршрутом "Київ-Волинський-Дарниця",
Поїзд №7311 / 7312 є закільцьованим і проїжджає від Дарниці через Троєщину, Почайну, Сирець, Борщагівка, Протасів Яр, Видубичі і повертається на Дарницю..
Маршрут №7319 курсує за маршрутом "Дарниця-Борщагівка".
Нагадаємо
В Україні з наступного року запустять поїзди на близько 20 нових маршрутах.