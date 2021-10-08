Відсьогодні скасовуються деякі рейси міської електрички у Києві

Деталі

Зазначають, що з 8 жовтня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички №№7304, 7311,7312, 7319. Про відновлення руху повідомлять окремо.

Додатково

Електричка №7304 курсує за маршрутом "Київ-Волинський-Дарниця",

Поїзд №7311 / 7312 є закільцьованим і проїжджає від Дарниці через Троєщину, Почайну, Сирець, Борщагівка, Протасів Яр, Видубичі і повертається на Дарницю..

Маршрут №7319 курсує за маршрутом "Дарниця-Борщагівка".

Нагадаємо

В Україні з наступного року запустять поїзди на близько 20 нових маршрутах.