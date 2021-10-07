В Україні з наступного року запустять поїзди на близько 20 нових маршрутах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. “Укрзалізниця” ввела у графік пасажирських поїздів на 2022 рік близько двох десятків нових маршрутів, а також прискорила 49 пар поїздів сумарно на 58 годин на добу в обох напрямках. Про це УНН повідомляє з посиланням на презентацію УЗ.
Деталі
Згідно з презентацією, загалом у наступному році з’являться нові маршрути, зокрема:
на південному напрямку — 8 маршрутів:
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- № 52/51 Київ — Херсон
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- № 751/752 Київ — Херсон
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- № 76/75 Одеса — Рахів
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- № 134/133 Миколаїв — Рахів
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- № 187/188 Ковель — Миколаїв
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- № 249/250 Кременчук, Полтава — Бердянськ
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- № 203/204 Чернігів — Одеса
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- № 185/186 Львів — Бердянськ
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на західному напрямку — 7 маршрутів:
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- № 5/6 Маріуполь — Ворохта
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- № 55/56 Київ — Яремче
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- № 149/150 Полтава — Чернівці
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- № 25/26 Одеса — Хуст
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- № 59/60 Київ — Чоп
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- № 57/58 Київ — Ясіня
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- № 39/40 Київ — Рахів
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на східному напрямку — 7 маршрутів:
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- № 67/68 Маріуполь — Львів
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- № 104/103 Київ — Маріуполь
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- № 793/794 Харків — Дніпро, Кривий Ріг
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- № 113/114 Львів — Бахмут
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- № 795/796 Дніпро — Харків, Бахмут
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- № 112/111 Київ — Авдіївка
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- № 89/90 Одеса — Лисичанськ
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Так, з Києва до Маріуполя можна буде дістатися новим маршрутом. Поїздом № 104/103 через Гребінку — Полтаву — Лозову — Павлоград це нові сполучення:
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- Полтави з Запоріжжям
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- Полтави з Маріуполем
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- Павлограда з Полтавою
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- Павлограда з Києвом
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Також поїзд № 142/141 Бахмут — Львів по окремих днях змінює курсування і нумерацію: № 113/114 Бахмут — Львів. Тепер потяг дав нові сполучення для Луцька зі Львовом, Житомиром, Києвом, Полтавою, Харковом, Бахмутом.
Повідомляється також, що зокрема у графіку на наступний рік з’являться нові поїзди до Карпат:
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- № 6/5 Маріуполь — Ворохта. Через день
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- № 39/40 Київ — Рахів. Щоденно, замість 243/244 Київ — Рахів через день
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- № 55/56 Київ — Рахів. Щоденно
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- № 57/58 Київ — Ясіня. Щоденно замість 357/358 Київ — Рахів
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- № 76/75 Одеса — Рахів. Щоденно, замість 25/26 Одеса — Рахів через день
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Також повідомляється, що у 2022 році буде прискорено 49 пар поїздів, зокрема:
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- № 13/14 Київ — Солотвино. На 3:16 з Києва, на 2:20 зворотно
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- № 77/78 Харків — Маріуполь. На 2:05 з Харкова, на 3:29 зворотно
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- № 84/83 Київ — Маріуполь. На 2:13 з Києва, на 1:24 зворотно
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- № 108/107 Одеса — Ужгород. На 1:15 з Одеси, на 1:29 зворотно
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- № 145/146 Київ — Ізмаїл. На 0:49 з Києва, на 1:02 зворотно
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“Укрзалізниця” повідомляє також, що вже до кінця року перший з двох електропоїздів EJ675 Skoda “City Elephant” швидкістю до 160 км/год вирушить у перший рейс маршрутом № 747/748 Київ — Тернопіль.
Доповнення
В Україні з березня підвищували ціни на проїзд у залізничному транспорті. До прикладу, вартість квитка з Києва до Львова мала зрости з 190 грн до 232 грн, повідомляли раніше в УЗ.
У компанії пояснювали, що закладають у свій фінансовий план на 2021 рік плавне збільшення тарифів на пасажирські перевезення на 2% в місяць, починаючи з 1 березня, щоб “інвестувати в поліпшення якості послуг, що надаються”.
Тим часом, на тлі пандемії, кількість проданих квитків на поїзди торік впала. Як свідчать дані на сайті УЗ, у 2020 році зниження становило 63,4% у порівнянні з 2019 роком — з 53,35 млн проданих проїзних документів до 19,52 млн. При цьому станом на 6 жовтня, з початку 2021 року, продано вже 21 480 197 квитків, що вже перевершує торішній показник.