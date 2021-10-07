В Украине со следующего года запустят поезда на около 20 новых маршрутах

КИЕВ. 7 октября. УНН. "Укрзализныця" ввела в график пассажирских поездов на 2022 год около двух десятков новых маршрутов, а также ускорила 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на презентацию УЗ.