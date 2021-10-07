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В Украине со следующего года запустят поезда на около 20 новых маршрутах

В Украине со следующего года запустят поезда на около 20 новых маршрутах

Киев  •  УНН

 • 34392 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. "Укрзализныця" ввела в график пассажирских поездов на 2022 год около двух десятков новых маршрутов, а также ускорила 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на презентацию УЗ.

Детали

Согласно презентации, в следующем году появятся новые маршруты, в частности:

на южном направлении — 8 маршрутов:

  • № 52/51 Киев — Херсон
  • № 751/752 Киев — Херсон
  • № 76/75 Одесса — Рахов
  • № 134/133 Николаев — Рахов
  • № 187/188 Ковель — Николаев
  • № 249/250 Кременчуг, Полтава — Бердянск
  • № 203/204 Чернигов — Одесса
  • № 185/186 Львов — Бердянск

на западном направлении — 7 маршрутов:

  • № 5/6 Мариуполь — Ворохта
  • № 55/56 Киев — Яремче
  • № 149/150 Полтава — Черновцы
  • № 25/26 Одесса — Хуст
  • № 59/60 Киев — Чоп
  • № 57/58 Киев — Ясиня
  • № 39/40 Киев — Рахов

в восточном направлении — 7 маршрутов:

  • № 67/68 Мариуполь — Львов
  • № 104/103 Киев — Мариуполь
  • № 793/794 Харьков — Днепр, Кривой Рог
  • № 113/114 Львов — Бахмут
  • № 795/796 Днепр — Харьков, Бахмут
  • № 112/111 Киев — Авдеевка
  • № 89/90 Одесса — Лисичанск

Так, из Киева в Мариуполь можно будет добраться по новому маршруту. Поездом № 104/103 через Гребенку — Полтаву — Лозовую — Павлоград это новые сообщения:

  • Полтавы с Запорожьем
  • Полтавы с Мариуполем
  • Павлограда с Полтавой
  • Павлограда с Киевом

Также поезд № 142/141 Бахмут — Львов по отдельным дням меняет следования и нумерацию: № 113/114 Бахмут — Львов. Теперь поезд дал новые сообщения для Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом, Бахмутом.

Сообщается также, что в частности в графике на следующий год появятся новые поезда в Карпаты:

  • № 6/5 Мариуполь — Ворохта. Через день
  • № 39/40 Киев — Рахов. Ежедневно, вместо № 243/244 Киев — Рахов через день
  • № 55/56 Киев — Рахов. Ежедневно
  • № 57/58 Киев — Ясиня. Ежедневно вместо № 357/358 Киев — Рахов
  • № 76/75 Одесса — Рахов. Ежедневно, вместо № 25/26 Одесса — Рахов через день

Также сообщается, что в 2022 году будет ускорено 49 пар поездов, в частности:

  • № 13/14 Киев — Солотвино. На 3:16 из Киева, на 2:20 обратно
  • № 77/78 Харьков — Мариуполь. На 2:05 из Харькова, на 3:29 обратно
  • № 84/83 Киев — Мариуполь. На 2:13 из Киева, на 1:24 обратно
  • № 108/107 Одесса — Ужгород. На 1:15 из Одессы, на 1:29 обратно
  • № 145/146 Киев — Измаил. На 0:49 из Киева, на 1:02 обратно

“Укрзализныця” сообщает также, что уже до конца года первый из двух электропоездов EJ675 Skoda “City Elephant” скоростью до 160 км/ч отправится в первый рейс по маршруту № 747/748 Киев — Тернополь.

Дополнение

В Украине с марта повышали цены на проезд в железнодорожном транспорте. К примеру, стоимость билета из Киева во Львов должна была вырасти с 190 грн до 232 грн, сообщали ранее в УЗ.

В компании объясняли, что закладывают в свой финансовый план на 2021 год плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы “инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг”.

Между тем, на фоне пандемии, количество проданных билетов на поезда в прошлом году упала. Как свидетельствуют данные на сайте УЗ, в 2020 году снижение составило 63,4% по сравнению с 2019 годом — с 53,35 млн проданных проездных документов в 19,52 млн. При этом по состоянию на 6 октября, с начала 2021 года, продано уже 21 480 197 билетов, что уже превосходит прошлогодний показатель.

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