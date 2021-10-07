В Украине со следующего года запустят поезда на около 20 новых маршрутах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. "Укрзализныця" ввела в график пассажирских поездов на 2022 год около двух десятков новых маршрутов, а также ускорила 49 пар поездов суммарно на 58 часов в сутки в обоих направлениях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на презентацию УЗ.
Детали
Согласно презентации, в следующем году появятся новые маршруты, в частности:
на южном направлении — 8 маршрутов:
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- № 52/51 Киев — Херсон
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- № 751/752 Киев — Херсон
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- № 76/75 Одесса — Рахов
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- № 134/133 Николаев — Рахов
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- № 187/188 Ковель — Николаев
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- № 249/250 Кременчуг, Полтава — Бердянск
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- № 203/204 Чернигов — Одесса
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- № 185/186 Львов — Бердянск
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на западном направлении — 7 маршрутов:
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- № 5/6 Мариуполь — Ворохта
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- № 55/56 Киев — Яремче
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- № 149/150 Полтава — Черновцы
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- № 25/26 Одесса — Хуст
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- № 59/60 Киев — Чоп
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- № 57/58 Киев — Ясиня
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- № 39/40 Киев — Рахов
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в восточном направлении — 7 маршрутов:
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- № 67/68 Мариуполь — Львов
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- № 104/103 Киев — Мариуполь
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- № 793/794 Харьков — Днепр, Кривой Рог
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- № 113/114 Львов — Бахмут
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- № 795/796 Днепр — Харьков, Бахмут
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- № 112/111 Киев — Авдеевка
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- № 89/90 Одесса — Лисичанск
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Так, из Киева в Мариуполь можно будет добраться по новому маршруту. Поездом № 104/103 через Гребенку — Полтаву — Лозовую — Павлоград это новые сообщения:
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- Полтавы с Запорожьем
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- Полтавы с Мариуполем
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- Павлограда с Полтавой
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- Павлограда с Киевом
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Также поезд № 142/141 Бахмут — Львов по отдельным дням меняет следования и нумерацию: № 113/114 Бахмут — Львов. Теперь поезд дал новые сообщения для Луцка со Львовом, Житомиром, Киевом, Полтавой, Харьковом, Бахмутом.
Сообщается также, что в частности в графике на следующий год появятся новые поезда в Карпаты:
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- № 6/5 Мариуполь — Ворохта. Через день
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- № 39/40 Киев — Рахов. Ежедневно, вместо № 243/244 Киев — Рахов через день
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- № 55/56 Киев — Рахов. Ежедневно
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- № 57/58 Киев — Ясиня. Ежедневно вместо № 357/358 Киев — Рахов
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- № 76/75 Одесса — Рахов. Ежедневно, вместо № 25/26 Одесса — Рахов через день
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Также сообщается, что в 2022 году будет ускорено 49 пар поездов, в частности:
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- № 13/14 Киев — Солотвино. На 3:16 из Киева, на 2:20 обратно
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- № 77/78 Харьков — Мариуполь. На 2:05 из Харькова, на 3:29 обратно
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- № 84/83 Киев — Мариуполь. На 2:13 из Киева, на 1:24 обратно
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- № 108/107 Одесса — Ужгород. На 1:15 из Одессы, на 1:29 обратно
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- № 145/146 Киев — Измаил. На 0:49 из Киева, на 1:02 обратно
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“Укрзализныця” сообщает также, что уже до конца года первый из двух электропоездов EJ675 Skoda “City Elephant” скоростью до 160 км/ч отправится в первый рейс по маршруту № 747/748 Киев — Тернополь.
Дополнение
В Украине с марта повышали цены на проезд в железнодорожном транспорте. К примеру, стоимость билета из Киева во Львов должна была вырасти с 190 грн до 232 грн, сообщали ранее в УЗ.
В компании объясняли, что закладывают в свой финансовый план на 2021 год плавное увеличение тарифов на пассажирские перевозки на 2% в месяц, начиная с 1 марта, чтобы “инвестировать в улучшение качества предоставляемых услуг”.
Между тем, на фоне пандемии, количество проданных билетов на поезда в прошлом году упала. Как свидетельствуют данные на сайте УЗ, в 2020 году снижение составило 63,4% по сравнению с 2019 годом — с 53,35 млн проданных проездных документов в 19,52 млн. При этом по состоянию на 6 октября, с начала 2021 года, продано уже 21 480 197 билетов, что уже превосходит прошлогодний показатель.