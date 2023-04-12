Видео казни украинского воина: Украина призывает Офис прокурора МУС обратить внимание на очередное зверство рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины призывает Офис прокурора МУС безотлагательно обратить внимание на видео казни украинского пленного в контексте расследования преступлений рф, пишет УНН.
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"Призываем Офис Прокурора Международного уголовного суда безотлагательно обратить внимание на очередное зверство российских военных в контексте расследования военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных гражданами рф на территории Украины", - говорится в заявлении МИД Украины.
Детали
В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что убийство украинского пленного, зафиксированное на видео, является серьезным нарушением Женевских конвенций и является военным преступлением в соответствии с положениями Уголовного кодекса Украины и Римского статута Международного уголовного суда. По Римскому статуту такие действия также могут быть квалифицированы как преступление против человечности.
"Армия российской федерации продолжает совершать страшные военные преступления в Украине. Потрясены появлением 11 апреля видео, на котором российские военные казнят украинского пленного. Позируя на камеру, российские палачи забирают жизнь у человека с особым цинизмом", - отметили в МИД.
В дипведомстве указали, что это не первый случай вопиющего бесчеловечного обращения российских войск с украинскими пленными. Тысячи случаев имели место в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, Мариуполе и других украинских городах и селах. "рф сознательно воплощает в Украине политику пыток, физического издевательства, бесчеловечного обращения, умышленного причинения тяжких страданий, серьезных телесных повреждений и умышленного убийства как пленных военнослужащих, так и гражданских людей", - сказано в заявлении.
"Все лица, причастные к преступлениям в Украине, как высшее руководство рф, так и непосредственные исполнители, будут непременно наказаны", - отметили в МИД Украины.
Также в дипведомстве призвали международное сообщество принять решительные срочные меры для усиления помощи Украине, чтобы защитить украинцев от российского геноцида и освободить все наши территории.
Дополнение
11 апреля в сети появилось видео, как российские оккупанты жестко пытают украинского пленного и отрезают ему голову. Служба безопасности Украины начала досудебное расследование жестокого убийства оккупантами украинского воина по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с вероятной казнью украинского военного.