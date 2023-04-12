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Відео страти українського воїна: Україна закликає Офіс прокурора МКС звернути увагу на чергове звірство рашистів

Відео страти українського воїна: Україна закликає Офіс прокурора МКС звернути увагу на чергове звірство рашистів

Київ • УНН

 • 1996835 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України закликає Офіс прокурора МКС невідкладно звернути увагу на відео страти українського полоненого в контексті розслідування злочинів рф, пише УНН.

Цитата

"Закликаємо Офіс Прокурора Міжнародного кримінального суду невідкладно звернути увагу на чергове звірство російських військових в контексті розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, вчинених громадянами рф на території України", - ідеться у заяві МЗС України.

Деталі

В українькому зовнішньополітичному відомстві наголосили, що вбивство українського полоненого, зафіксоване на відео, є серйозним порушенням Женевських конвенцій та є воєнним злочином відповідно до положень Кримінального кодексу України та Римського статуту Міжнародного кримінального суду. За Римським статутом такі дії також можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності.

"Армія російської федерації продовжує скоювати страшні воєнні злочини в Україні. Приголомшені появою 11 квітня відео, на якому російські військові страчують українського полоненого. Позуючи на камеру, російські кати забирають життя в людини з особливим цинізмом", - зазначили у МЗС.

У дипвідомстві вказали, що це не перший випадок кричущого нелюдського поводження російських військ з українськими полоненими. Тисячі випадків мали місце в Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці, Маріуполі та інших українських містах і селах. "рф свідомо втілює в Україні політику катувань, фізичного знущання, нелюдського поводження, умисного заподіяння тяжких страждань, серйозних тілесних ушкоджень та умисного вбивства як полонених військовослужбовців, так і цивільних людей", - сказано в заяві.

"Усі особи, причетні до злочинів в Україні, як найвище керівництво рф, так і безпосередні виконавці, будуть неодмінно покарані", - наголосили у МЗС України.

Також у дипвідомстві закликали міжнародну спільноту вжити рішучих термінових заходів задля посилення допомоги Україні, аби захистити українців від російського геноциду та звільнити всі наші території.

Доповнення

11 квітня в мережі з’явилось відео, як російські окупанти жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову. Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства окупантами українського воїна за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Президент Володимир Зеленський відреагував на відео з ймовірною стратою українського військового.

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