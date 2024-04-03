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Выдавала в Купянске российские паспорта: бывшей украинской полицейской объявлено подозрение
Бывшей полицейской из Купянска Харьковской области сообщено о подозрении в государственной измене после того, как она сознательно сотрудничала с оккупантами, выдавая местным жителям российские паспорта, пока город находился под контролем рф.
Airbnb, Booking и другие: онлайн-бронирование жилья в ЕС выросло на 13,8% за год, Хорватия, Испания, Франция - главные летние направления
В 2023 году гости провели 678,6 миллиона ночей в краткосрочной аренде жилья в ЕС, забронированной через такие онлайн-платформы, как Airbnb, Booking, Expedia Group или TripAdvisor, что на 13,8% больше по сравнению с 2022 годом.
Устроил навеселе ДТП, в результате которого пострадал ребенок: в Киеве водителю сообщили о подозрении
Пьяный водитель Ford Mustang спровоцировал ДТП в Киеве, в результате которого пострадали пассажир и 7-летний ребенок. Ему грозит до 8 лет заключения и запрет на управление автомобилем.
Расходы из общего фонда госбюджета в I квартале превысили доходы на 223,1 млрд грн - Минфин
Расходы из общего фонда государственного бюджета в I квартале превысили доходы.
Неоднократно возвращались в село несмотря на принудительную эвакуацию: глава Харьковской ОВА о гибели отца и сына под вражеским обстрелом
В селе Новоосиново Харьковской области в результате российских обстрелов погибли мужчина и его сын, а около 15 других населенных пунктов региона также попали под вражеский огонь за минувшие сутки.
На фоне последних обстрелов рф Литва передаст Украине энергооборудование и поможет с ремонтными работами - Минэнерго
Литва готова предоставить оборудование, чтобы помочь Украине в восстановлении и ремонте энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате недавних российских атак.
Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении
Членам организованной группы, среди которых бывший советник президента и сотрудник СБУ, было сообщено о подозрении в присвоении 94,8 млн грн "Укрзализныци" из-за закупки трансформаторов по завышенным ценам во время военного положения.
На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык
В Софиевской Борщаговке 44-летний мужчина в результате конфликта, нанес более 16 ударов ножом по голове и шее арендодателя.
Захватчики имеют значительные проблемы с логистикой и личным составом - Центр сопротивления
россия сталкивается со значительной нехваткой личного состава и материально-технического обеспечения для своих оккупационных сил в Украине, при этом войска вынуждены передвигаться пешком из-за нехватки транспортных средств, а критический дефицит рабочей силы не дает им возможности уйти в отпуск.
Укомплектованные бригады: Зеленский озвучил потребности Украины от партнеров
Украина хочет, чтобы ее военные бригады были полностью укомплектованы и оснащены современным вооружением, чтобы защитить себя и получить преимущество над российскими войсками, которые не имеют преимущества на земле и в воздухе.