Выдавала в Купянске российские паспорта: бывшей украинской полицейской объявлено подозрение

Прокуроры сообщили о подозрении бывшей правоохранительнице следственного отдела Купянского районного отдела полиции Харьковщины, которая занималась выдачей людям паспортов государства-агрессора. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении экс-полицейской по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что подозреваемая - бывшая инспектор следственного отдела Купянского районного отдела полиции ГУНП в Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что во время пребывания г. Купянск под контролем российской армии она сознательно перешла на сторону врага. Подозреваемая заняла должность "и.о. старшего испектора отдела миграционной службы" в псевдоправоохранительном органе при оккупантах.

Предательница проводила агитацию среди местного населения о необходимости принятия гражданства рф и обязательного получения российских паспортов. Также она непосредственно занималась выдачей людям паспортов государства-агрессора. Кроме того, она и сама успела получить паспорт гражданки российской федерации.

Впоследствии оккупанты повысили женщину и назначили ее на должность "заместителя начальника отдела по вопросам миграции". Предала присягу подозреваемая за зарплату в 50 тысяч российских рублей в месяц.

Сейчас подозреваемая находится на территории государства-агрессора, решается вопрос об объявлении ее в розыск.

Напомним

Коллаборантке из Херсона грозит 15 лет лишения свободы и конфискация имущества за незаконную выдачу паспортов и содействие принудительной депортации украинцев во время российской оккупации.

