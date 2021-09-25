От гранат до пулеметов: житель Черниговской области перерабатывал оружие в гараже
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Черниговской области разоблачили мужчину, который перерабатывал оружие в гараже. Полиция изъяла 40 видов огнестрельного оружия и взрывоопасных боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.
Детали
По данным полиции, 56-летний житель Черниговской области обустроил в гаражном помещении мастерскую, в которой занимался переработкой и переоснащением оружия. Также он восстанавливал боевые качества стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях на массогабаритные макеты.
Во время расследования в двух гаражных помещениях полицейские обнаружили 40 объектов огнестрельного оружия и взрывоопасных боеприпасов. К ним относятся: ручные гранаты, различные мины, одноразовые гранатометы ряда моделей, одна винтовка и несколько карабинов Мосина, пять винтовок СВТ, ручные пулеметы Дегтярева, автоматы Калашникова, ППШ, пистолеты-пулеметы ППС, два станковых пулемета.
Все предметы полицейские изъяли и отправили на экспертизу в Научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр в Черниговской области.
Добавим
Обыск прошел в рамках расследования уголовного производства, которое открыли летом этого года по ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия, незаконное изготовление боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование. Мужчине грозит от трех до семи лет заключения.
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