Від гранат до кулеметів: житель Чернігівщини переробляв зброю в гаражі

Деталі

За даними поліції, 56-річний житель Чернігівщини облаштував у гаражному приміщенні майстерню, в якій займався переробкою та переоснащенням зброї. Також він відновлював бойові якості стрілецької зброї, переробленої в заводських умовах на масогабаритні макети.

Під час розслідування у двох гаражних приміщеннях поліцейські виявили 40 об’єктів вогнепальної зброї та вибухонебезпечних боєприпасів. Серед них, зокрема: ручні гранати, різноманітні міни, одноразові гранатомети низки моделей, одна гвинтівка та кілька карабінів Мосіна, п’ять гвинтівок СВТ, ручні кулемети Дегтярьова, автомати Калашникова, ППШ, пістолети-кулемети ППС, два станкові кулемети.

Усі предмети поліцейські вилучили та відправили на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру в Чернігівській області.

Додамо

Обшук відбувся в межах розслідування кримінального провадження, яке відкрили влітку цього року за ч. 1 ст. 263-1 (незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї, незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування. Чоловіку загрожує від трьох до семи років ув’язнення.

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