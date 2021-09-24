У львівського "громадського активіста" виявили арсенал з гранатами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. У Львівській області на території помешкання місцевого жителя, який позиціонує себе як громадський активіст, виявили прихований арсенал із бойовими засобами ураження. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані СБУ.
Деталі
За даними СБУ, схованку було облаштовано у прибудинковій споруді приватного домоволодіння. Зі схрону вилучено майже 2 кг пластиду, тротилові шашки та вибухові пристрої.
Під час огляду схованки ще виявили:
-
- три гранати РГ-42 і Ф-1,
-
- електродетонатори,
-
- шумові гранати,
-
- понад 100 набоїв калібру 5,45 мм.
-
Наразі триває розслідування для встановлення обставин протиправної діяльності, джерела надходження засобів ураження і для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до облаштування схрону.
Нагадаємо
На Луганщині виявили дві схованки з військовими засобами ураження, які облаштували диверсійні групи бойовиків.