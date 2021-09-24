У львовского "общественного активиста" обнаружили арсенал с гранатами
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Во Львовской области на территории проживания местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист, обнаружили арсенал с боевыми средствами поражения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные СБУ.
Детали
По данным СБУ, тайник был оборудован в придомовой постройке частного домовладения. Из тайника изъято почти 2 кг пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства.
При осмотре тайника ещё обнаружили:
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- три гранаты РГ-42 и Ф-1,
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- электродетонаторы,
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- шумовые гранаты,
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- более 100 патронов калибра 5,45 мм.
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Сейчас идет расследование для установления обстоятельств противоправной деятельности, источников поступления средств поражения и для привлечения к ответственности всех людей, причастных к обустройству схрона.
Напомним
В Луганской области обнаружили два тайника с военными средствами поражения, которые обустроили диверсионные группы боевиков.