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Сховали для диверсії: на Луганщині виявили два схрони з вибухівкою та мінами

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. На Луганщині виявили дві схованки з військовими засобами ураження, які облаштували диверсійні групи бойовиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані СБУ.

Деталі

За даними СБУ, схрони облаштували учасники незаконних збройних формувань “Л/ДНР” для скоєння диверсій на території регіону.

Під час огляду схованки, яку було замасковано у занедбаному гаражі на території одного з підприємств, виявили:

• 125 гранатометних пострілів різних модифікацій,
• 10 гранат РКГ-3 та Ф-1;
• понад 2,6 тис. набоїв, зокрема до великокаліберної зброї.

З іншої схованки, обладнаної в районі насосної станції на березі Сіверського Донця біля в’їзду в місто, вилучили понад 180 артилерійських снарядів. На цій території влітку 2014 року було розташовано вогневі позиції проросійських бойовиків, які чинили збройний спротив наступу ЗСУ.

Наразі триває розслідування, встановлюють людей, які можуть бути причетними до облаштування схрону.

Нагадаємо

Під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області біля залізниці виявили схрон із мінами та гранатами.

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