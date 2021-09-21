На Донеччині біля залізниці виявили сховок із мінами та гранатами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області виявили схрон із бойовими засобами ураження. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані СБУ.
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За даними СБУ, схованку було облаштовано у лісопосадці поблизу магістральних колій залізничної станції “Дружківка”. Повідомляють, що схрон підготували учасники незаконних збройних формувань “ДНР” для скоєння диверсії на території регіону.
Під час огляду схованки виявили:
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- вісім протитанкових реактивних гранат;
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- 0,5 кг тротилу і пластиду;
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- три протитанкові міни з часовими детонаторами;
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- дев’ять гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3;
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- запальну міну-гранату;
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- дві стартові заряди до протитанкової гранати;
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- кумулятивний заряд;
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- понад 1,5 тис набоїв різного калібру;
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- димову шашку.
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Наразі триває розслідування, встановлюють людей, які можуть бути причетними до облаштування схрону.
Нагадаємо
16 вересня у Берегівському районі Закарпаття, що межує з Угорщиною, виявили схрон із арсеналом бойових засобів ураження, зокрема з понад 2 кг вибухівки та реактивними протитанковими гранатами.