На Донеччині біля залізниці виявили сховок із мінами та гранатами

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Під час проведення контрдиверсійних навчань у Донецькій області виявили схрон із бойовими засобами ураження. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані СБУ.

Деталі

За даними СБУ, схованку було облаштовано у лісопосадці поблизу магістральних колій залізничної станції “Дружківка”. Повідомляють, що схрон підготували учасники незаконних збройних формувань “ДНР” для скоєння диверсії на території регіону.

Під час огляду схованки виявили:

  • вісім протитанкових реактивних гранат;
  • 0,5 кг тротилу і пластиду;
  • три протитанкові міни з часовими детонаторами;
  • дев’ять гранат Ф-1, РГД-5 і РКГ-3;
  • запальну міну-гранату;
  • дві стартові заряди до протитанкової гранати;
  • кумулятивний заряд;
  • понад 1,5 тис набоїв різного калібру;
  • димову шашку.

Наразі триває розслідування, встановлюють людей, які можуть бути причетними до облаштування схрону.

Нагадаємо

16 вересня у Берегівському районі Закарпаття, що межує з Угорщиною, виявили схрон із арсеналом бойових засобів ураження, зокрема з понад 2 кг вибухівки та реактивними протитанковими гранатами.

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