В Донецкой области возле железной дороги обнаружили тайник с минами и гранатами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. Во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области обнаружили схрон с боевыми средствами поражения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные СБУ.
Детали
По данным СБУ, тайник был оборудован в лесопосадке вблизи магистральных путей железнодорожной станции “Дружковка”. Сообщают, что схрон подготовили участники незаконных вооруженных формирований “ДНР” для совершения диверсии на территории региона.
Во время осмотра тайника обнаружили:
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- восемь противотанковых реактивных гранат;
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- 0,5 кг тротила и пластида;
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- три противотанковые мины с временными детонаторами;
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- девять гранат Ф-1, РГД-5 и РКГ-3;
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- зажигательную мину-гранату
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- две стартовые заряды к противотанковой гранаты;
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- кумулятивный заряд;
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- более 1,5 тыс патронов различного калибра;
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- дымовую шашку.
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Сейчас идет расследование, устанавливают людей, которые могут быть причастными к обустройству схрона.
Напомним
16 сентября в Береговском районе Закарпатья, который граничит с Венгрией, обнаружили схрон с арсеналом боевых средств поражения, в том числе с более 2 кг взрывчатки и реактивными противотанковыми гранатами.