Неподалік від кордону з Угорщиною знайшли сховок з пластидом і тротилом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Берегівському районі Закарпаття, що межує з Угорщиною, виявили схрон із арсеналом бойових засобів ураження, зокрема з понад 2 кг вибухівки та реактивними протитанковими гранатами. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані СБУ.
Деталі
Схованку розмістили у покинутій будівлі в одному із селищ Берегівського району Закарпатської області.
Зловмисника, який причетний до облаштування схрону, затримали. Встановлено, що він - один із організаторів злочинного угруповання, яке займається нелегальним збутом зброї.
Вилучені засоби ураження скерували на вибухо-технічні експертизи, серед них були:
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- майже 2 кг тротилу;
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- 400 г пластиду;
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- 10 засобів для ініціювання вибуху;
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- 3 реактивні протитанкові гранати;
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- 4 постріли до гранатометів ВОГ-25;
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- 39 гранат РГД-5 та Ф-1.
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Додамо
Наразі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Також встановлюють походження виявлених засобів ураження та перевіряють інших людей, які можуть бути причетними до облаштування схованки.
Нагадаємо
14 вересня під час антитерористичних навчань на кордоні з Білоруссю, у Рівненській області, виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою.