В Україні на кордоні з Білоруссю виявили схованку зі зброєю та вибухівкою

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Під час антитерористичних навчань на кордоні з Білоруссю, у Рівненській області, виявили схрон із військовими засобами ураження та вибухівкою. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

"Арсенал було заховано у лісосмузі поблизу селища Бутове, яке межує з Республікою Білорусь. Його вдалося виявити у ході однієї із фаз навчань СБУ, а саме — під час відпрацювання прикордонної смуги державного кордону України", — ідеться у повідомленні.

Вилучені боєприпаси та засоби ураження скерували на вибухо-технічні експертизи, серед них були:

дві реактивні протитанкові гранати РПГ-26;
вісім ручних гранат РГД-5 із запалами до них;
п'ять кілограмів вибухової речовини (попередньо пластид);
два магазини до АК-74;
170 патронів калібру 5,45 та 7,62.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання, передання чи збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Наразі триває розслідування, перевіряють походження виявлених засобів ураження та людей, які можуть бути причетними до облаштування схованки.

Нагадаємо

У червні цього року на Луганщині виявили прихований арсенал військових засобів ураження. Зокрема, у схованці зберігалася протипіхотна "міна-жаба", заборонена Оттавською конвенцією 1997 року.

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