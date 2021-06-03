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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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На Луганщині знайшли схрон бойовиків із мінами, забороненими міжнародними договорами

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. На Луганщині виявили прихований арсенал військових засобів ураження. У схованці зберігалась, зокрема, протипіхотна так звана “міна-жаба”, заборонена Оттавською конвенцією 1997 року, передає УНН із посиланням на СБУ.

На Луганщині знайшли схрон бойовиків із мінами, забороненими міжнародними договорами

Деталі

Схрон було облаштовано на горищі занедбаної дачної будівлі на околиці Привілля. Правоохоронці вилучили зі схованки:

5 гранатометних пострілів РПГ-22;
4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;
1 протипіхотну вистрибуючу осколкову міну ОЗМ-72 («міна-жаба»);
2 протитанкові міни ТМ-62 (загальна вага у тротиловому еквіваленті майже14 кг);
6 ручних гранат різних модифікацій;
6 гранатометних пострілів ВОГ;
1 окопний заряд.
За оперативними даними, схованку облаштували влітку 2014 року бойовики російсько-терористичних угруповань.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ виявила великий схрон ДРГ бойовиків з російською зброєю

Вилучення та знищення засобів ураження здійснювалося у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС.

Нагадаємо

Служба безпеки України виявила схрон диверсійно-розвідувальної групи "ЛНР". Серед вилученого – бойові елементи протитанкового ракетного комплексу "Конкурс".

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