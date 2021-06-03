На Луганщині знайшли схрон бойовиків із мінами, забороненими міжнародними договорами

Деталі

Схрон було облаштовано на горищі занедбаної дачної будівлі на околиці Привілля. Правоохоронці вилучили зі схованки:

5 гранатометних пострілів РПГ-22;

4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;

1 протипіхотну вистрибуючу осколкову міну ОЗМ-72 («міна-жаба»);

2 протитанкові міни ТМ-62 (загальна вага у тротиловому еквіваленті майже14 кг);

6 ручних гранат різних модифікацій;

6 гранатометних пострілів ВОГ;

1 окопний заряд.

За оперативними даними, схованку облаштували влітку 2014 року бойовики російсько-терористичних угруповань.

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Вилучення та знищення засобів ураження здійснювалося у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС.

Нагадаємо

Служба безпеки України виявила схрон диверсійно-розвідувальної групи "ЛНР". Серед вилученого – бойові елементи протитанкового ракетного комплексу "Конкурс".