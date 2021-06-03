На Луганщині знайшли схрон бойовиків із мінами, забороненими міжнародними договорами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. На Луганщині виявили прихований арсенал військових засобів ураження. У схованці зберігалась, зокрема, протипіхотна так звана “міна-жаба”, заборонена Оттавською конвенцією 1997 року, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
Схрон було облаштовано на горищі занедбаної дачної будівлі на околиці Привілля. Правоохоронці вилучили зі схованки:
5 гранатометних пострілів РПГ-22;
4 протипіхотні осколкові міни МОН-50;
1 протипіхотну вистрибуючу осколкову міну ОЗМ-72 («міна-жаба»);
2 протитанкові міни ТМ-62 (загальна вага у тротиловому еквіваленті майже14 кг);
6 ручних гранат різних модифікацій;
6 гранатометних пострілів ВОГ;
1 окопний заряд.
За оперативними даними, схованку облаштували влітку 2014 року бойовики російсько-терористичних угруповань.
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Вилучення та знищення засобів ураження здійснювалося у взаємодії з піротехнічною службою ДСНС.
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