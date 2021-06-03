В Луганской области нашли схрон боевиков с минами, запрещенными международными договорами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В Луганской области обнаружили скрытый арсенал военных средств поражения. В тайнике хранилась, в частности, противопехотная так называемая "мина-лягушка", запрещенная Оттавской конвенцией 1997 года, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Схрон был оборудован на чердаке заброшенной дачной постройки на окраине Приволья. Правоохранители изъяли из тайника:
5 гранатометных выстрелов РПГ-22;
4 противопехотные осколочные мины МОН-50;
1 противопехотную выпрыгивающую осколочную мину ОЗМ-72 (“мина-лягушка”);
2 противотанковые мины ТМ-62 (общий вес в тротиловом эквиваленте почти 14 кг)
6 ручных гранат различных модификаций;
6 гранатометных выстрелов ВОГ;
1 окопный заряд.
По оперативным данным, тайник устроили летом 2014 года боевики российско-террористических группировок.
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Изъятие и уничтожение средств поражения осуществлялось во взаимодействии с пиротехнической службой ГСЧС.
Напомним
Служба безопасности Украины обнаружила схрон диверсионно-разведывательной группы “ЛНР”. Среди изъятого — боевые элементы противотанкового ракетного комплекса “Конкурс”.