В Украине на границе с Беларусью обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Во время антитеррористических учений на границе с Беларусью, в Ровенской области, обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
"Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь. Его удалось обнаружить во время одной из фаз учений СБУ, а именно — отработки пограничной полосы государственной границы Украины", — говорится в сообщении.
Изъятые боеприпасы и средства поражения направили на взрыво-технические экспертизы, среди них были:
две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26;
восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним;
пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно пластид)
два магазина к АК-74;
170 патронов калибра 5,45 и 7,62.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас идет расследование, проверяют происхождения найденных средств поражения и людей, которые могут быть причастными к обустройству убежища.
Напомним
В июне этого года в Луганской области обнаружили скрытый арсенал военных средств поражения. В частности, в тайнике хранилась противопехотная "мина-лягушка", запрещена Оттавской конвенцией 1997 года.