Неподалеку от границы с Венгрией нашли тайник с пластидом и тротилом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Береговском районе Закарпатья, граничащем с Венгрией, обнаружили схрон с арсеналом боевых средств поражения, в том числе с более 2 кг взрывчатки и реактивными противотанковыми гранатами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные СБУ.
Детали
Тайник разместили в заброшенном здании в одном из поселков Береговского района Закарпатской области.
Злоумышленника, который причастен к обустройству схрона, задержали. Установлено, что он один из организаторов преступной группировки, которая занимается нелегальным сбытом оружия.
Полученные средства поражения направили на взрыво-технические экспертизы, среди них были:
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- почти 2 кг тротила;
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- 400 г пластида;
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- 10 средств для инициирования взрыва;
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- 3 реактивные противотанковые гранаты;
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- 4 выстрела к гранатометам ВОГ-25;
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- 39 гранат РГД-5 и Ф-1.
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Добавим
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также устанавливают происхождение обнаруженных средств поражения и проверяют других людей, которые могут быть причастными к обустройству убежища.
Напомним
14 сентября во время антитеррористических учений на границе с Беларусью, в Ровенской области, обнаружили схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой.