Спрятали для диверсии: в Луганской области обнаружили два схрона со взрывчаткой и минами

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 сентября. УНН. В Луганской области обнаружили два тайника с военными средствами поражения, которые обустроили диверсионные группы боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные СБУ.

Детали

По данным СБУ, схроны обустроили участники незаконных вооруженных формирований “Л/ДНР” для совершения диверсий на территории региона.

Во время осмотра тайника, который был замаскирован в заброшенном гараже на территории одного из предприятий, обнаружили:

• 125 гранатометных выстрелов различных модификаций,
• 10 гранат РКГ-3 и Ф-1;
• более 2,6 тыс. патронов, в том числе крупнокалиберного оружия.

С другого тайника, оборудованного в районе насосной станции на берегу Северского Донца у въезда в город, изъяли более 180 артиллерийских снарядов. На этой территории летом в 2014 году были расположены огневые позиции пророссийских боевиков, оказавших вооруженное сопротивление наступления ВСУ.

Сейчас идет расследование, устанавливают людей, которые могут быть причастными к обустройству схрон.

Напомним

Во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области возле железной дороги обнаружили схрон с минами и гранатами.

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