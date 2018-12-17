От гриппа в Харькове умер еще один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Харькове от гриппа скончался еще один человек – жительница города 1956 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковский лабораторный центр МОЗ Украины.
"Зарегистрировано два лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа среди жителей г. Харьков (ребенок 2009 года рождения и женщина 1956 года). Умершие не были привиты против гриппа", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала эпидемического сезона в Харьковской области гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 91455 человек, из них 53413 человек детей до 17 лет.
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"На 50 недели учебно-воспитательный процесс приостанавливался полностью в 23 учебных заведениях (по 1 Двуречанского, Кегичевского и Коломакского, 2-х Зачепиловского, 3-х Красноградского, 4-х Волчанского и Великобурлукского районов, 7-ми г. Первомайский), частично в 20 классах 7 учебных заведений (г. Купянск, г. Чугуев, Великобурлукский район) и 1 дошкольном учебном заведении Волчанского района", – отметили в лабораторном центре.
Напомним, девочка из Харькова 2009 года рождения умерла от гриппа. Ребенок привит не был. Полиция взялась за расследование смерти девочки.