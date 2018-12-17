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От гриппа в Харькове умер еще один человек

Киев • УНН

 • 9059 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Харькове от гриппа скончался еще один человек – жительница города 1956 года рождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковский лабораторный центр МОЗ Украины.

От гриппа в Харькове умер еще один человек

"Зарегистрировано два лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа среди жителей г. Харьков (ребенок 2009 года рождения и женщина 1956 года). Умершие не были привиты против гриппа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала эпидемического сезона в Харьковской области гриппом и острыми респираторными инфекциями переболело 91455 человек, из них 53413 человек детей до 17 лет.

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"На 50 недели учебно-воспитательный процесс приостанавливался полностью в 23 учебных заведениях (по 1 Двуречанского, Кегичевского и Коломакского, 2-х Зачепиловского, 3-х Красноградского, 4-х Волчанского и Великобурлукского районов, 7-ми г. Первомайский), частично в 20 классах 7 учебных заведений (г. Купянск, г. Чугуев, Великобурлукский район) и 1 дошкольном учебном заведении Волчанского района", – отметили в лабораторном центре.

Напомним, девочка из Харькова 2009 года рождения умерла от гриппа. Ребенок привит не был. Полиция взялась за расследование смерти девочки.

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