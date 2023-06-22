Взрыв в многоэтажке Киева: разрушены четыре квартиры

Детали

По предварительной информации известно, в результате взрыва газа в 16-этажке разрушены четыре и повреждены шесть квартир.

Спасены 18 человек, двое пострадали. К ликвидации последствий привлечено 70 человек и 13 единиц техники.

На месте работают психологи ГСЧС.

Напомним

В Киеве прогремел взрыв, после которого возник пожар в многоэтажке.