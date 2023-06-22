Вибух у багатоповерхівці Києва: зруйновано чотири квартири
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Унаслідок вибуху, який пролунав близько 4:00 у Києві, зруйновано чотири квартири та шість пошкоджено. Про це повідомляє Київська МВА, пише УНН.
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За попередньою інформацією відомо, внаслідок вибуху газу у 16-поверхівці зруйновано чотири та пошкоджено шість квартир.
Врятовано 18 осіб, двоє постраждало. До ліквідації наслідків залучено 70 осіб та 13 одиниць техніки.
На місці працюють психологи ДСНС.
Нагадаємо
У Києві пролунав вибух, після якого виникла пожежа у багатоповерхівці.