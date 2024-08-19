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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Ветераны АТО опровергли обвинения НАБУ по делу экс-министра Николая Сольского

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 09:15  •  15042 просмотра

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Воины АТО отрицают обвинения НАБУ против экс-министра Сольского. Они утверждают, что получили земельные участки без условий и свободно распоряжаются ими.

Воины АТО отрицают основную линию обвинений  Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в отношении экс-министра агрополитики Николая Сольского, утверждая, что им не ставили никаких условий относительно использования приватизированной земли. Об этом они заявили в комментарии УНН

Отметим, что НАБУ обвинило экс-министра Николая Сольского, сотрудников Госгеокадастра и других лиц в содействии ветеранам АТО приватизировать земельные участки в Сумской области. По версии детективов, земельные участки не могли быть приватизированными, поскольку якобы находились в пользовании Национальной аграрной академии.  А условием приватизации земли, как считают детективы, была обязательная передача их в аренду агрокомпании "Довира2008".

Однако эту версию опровергают сами воины АТО. Ветеран Юрий - один из тех, кто получил упомянутый земельный участок в Сумской области. Он рассказал, что действительно сдает свою землю в аренду, потому что это выгодно и так делают все, но подчеркивает, что никаких требований не выдвигалось кому он именно должен отдать ее в аренду. Он воспользовался предоставленным государством правом на приватизацию земли и не понимает, что здесь есть противозаконного. 

Передо мной никаких условий не ставили - кому сдавать в аренду или не сдавать, ничего такого не было. Я обратился к предпринимателям, к людям, которые полями занимаются. Мне все сделали. Никаких вопросов и условий не ставили. Люди серьезные, они налоги платят, и комбайны и сеялки все есть. И как это незаконно?

- сказал он.

Другая участница боевых действий, Татьяна, также подтвердила, что получила землю без каких-либо условий. Она отметила, что после оформления документов сдала землю в аренду и не понимает, почему через несколько лет у НАБУ возникли попытки забрать ее участок.

Почему они раньше это все не проверили, когда предоставляли эти земли. А теперь знаете: как я дам своему ребенку конфету, а потом скажу: я передумала, и ничего что ты ее уже поел и пожевал, это так же равнозначно. Я не понимаю, почему сразу это все не проверяется. Вот если бы это я была каким-то власть имущим - никто бы у меня ничего не забирал, а так как я обычный человек - то конечно, можно у нас все что хочешь забрать. У нас люди - это такая ценность, которая даже копейки не стоит, вот это досада

- добавила госпожа Татьяна.

Ветераны возмущены действиями НАБУ и считают, что ситуацию с распределением земли следовало проверять сразу после ее предоставления, а не через несколько лет.

Контекст

Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что в деле против экс-министра агрополитики Николая Сольского детективы планируют допросить АТОвцев, которых насчитывается более полутора тысяч. НАБУ утверждает, что восемь лет назад воины якобы незаконно приватизировали земельные участки в Сумской области, которые были в пользовании Национальной аграрной академии, с помощью Сольского, который тогда был адвокатом. Однако Верховный Суд и экспертизы уже опровергли эту версию, доказав, что указанные земельные участки не принадлежали НААН. 

Другие экспертизы, которые вероятно свидетельствовали в пользу Сольского и АТОвцев, НАБУ пыталось скрыть и аннулировать.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
verkhovnii-sud-ukrainiВерховный суд Украины
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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