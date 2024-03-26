Вероятно Х-5: в Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Кривого Рога

В направлении Кривого Рога движется управляемая авиационная ракета, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.

"Управляемая авиационная ракета, предположительно Х-59, в направлении Кривого Рога", - говорится в сообщении.

Ранее в Воздушных силах сообщили, что наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и юго-восточном направлениях.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых регионов", - сообщили в Воздушных силах.