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Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об увольнении члена Нацсовета

Верховный суд признал противоправным указ Зеленского об увольнении члена Нацсовета

Киев  •  УНН

 • 10697 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Верховный суд признал противоправным Указ Президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Владимира Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

"Верховный Суд иск Горковенко Владимира Валентиновича удовлетворил частично. Признал противоправным и отменил Указ Президента Украины от 24 мая 2019 года № 323/2019 об отмене назначения Владимира Горковенко членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания; в удовлетворении остальных исковых требований отказал", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Владимир Горковенко обратился в суд с исковым заявлением к Президенту Украины о признании противоправными и отмене Указов Президента Украины от 24.05.2019 № 322/2019 и № 323/2019, от 09.07.2019 № 503/2019.

"Решение вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такую жалобу не было подано. В случае подачи апелляционной жалобы судебное решение Верховного Суда, если оно не отменено, вступает в законную силу после вступления в законную силу решения Большой Палаты Верховного Суда по результатам апелляционного пересмотра ", - добавили в пресс служба.

Также указано, что решение может быть обжаловано Большой Палатой Верховного Суда в течение тридцати дней со дня составления полного текста судебного решения.

Напомним, на Владимира Зеленского подали в суд за увольнение Горковенко.

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