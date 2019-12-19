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Верховний суд визнав протиправним указ Зеленського про звільнення члена Нацради

Верховний суд визнав протиправним указ Зеленського про звільнення члена Нацради

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Верховний суд визнав протиправним Указ Президента України Володимира Зеленського про скасування призначення Володимира Горковенка членом Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Верховного суду.

"Верховний Суд позов Горковенка Володимира Валентиновича задовольнив частково. Визнав протиправним та скасував Указ Президента України від 24 травня 2019 року № 323/2019 про скасування призначення Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; у задоволенні решти позовних вимог відмовив", -йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Володимир Горковенко звернувся до суду з позовною заявою до Президента України про визнання протиправними та скасування Указів Президента України від 24.05.2019 № 322/2019 та № 323/2019, від 09.07.2019 № 503/2019.

"Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення Верховного Суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після набрання законної сили рішенням Великої Палати Верховного Суду за наслідками апеляційного перегляду", - додали у пресслужбі.

Також вказано, що рішення може бути оскаржене Великою Палатою Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту судового рішення.

Нагадаємо, на Володимира Зеленського подали до суду за звільнення Горковенка.

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