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Веревский поменял стратегию и намерен увеличивать земельный банк путем “поглощения”

Веревский поменял стратегию и намерен увеличивать земельный банк путем “поглощения”

Киев  •  УНН

 • 16504 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. Компания “Кернел” Андрея Веревского намерена увеличить свой земельный банк до 0,7 миллиона гектар в ближайшие годы. Об этом Веревский сообщил в ежегодном отчете компании, передает УНН.

При этом “Кернел” меняет стратегию и предвидит рост земельных активов за счет слияния и поглощения, а не собственных проектов с нуля, что было “краеугольным камнем стратегии 2021”.

Справка: поглощение — сделка, совершаемая с целью установления 100% контроля основного общества над хозяйствующим обществом и осуществляемая путём приобретения более 30% уставного капитала (акций, долей, и т. п.) поглощаемой компании с последующим присоединением поглощаемой компании к основному обществу. Поглощения бывают дружественные и враждебным.

Поглощать сельхозактивы “Кернел” намерен в том числе в рамках своего проекта Open Agribusiness, суть которого сводится к партнерству с посторонними фермерами. Причем, как отмечают в самом “Кернел”, юридическая конструкция этого партнерства весьма сложная, а невыполнение контрагентом хотя бы одного из пунктов договора неизбежно приводит к его дефолту, что в свою очередь влечет “определенные последствия” по принципу домино.

Напомним, что одним из таких контрагентов “Кернел” до недавнего времени была компания “Агродом”.

Около двух десятков лет эта компания принадлежала семье покойного нардепа Валерия Давыденко, но после его смерти Веревский поглотил “Агродом”, причем враждебным и сомнительным способом, как утверждает мать покойного Давыденко Валентина.

Еще два года назад Валентина Давыденко была 100% собственником “Агродома”, сейчас же ее доля составляет всего 12%. Остальные права якобы были проданы людям Веревского по договору купле-продажи, который сама Давыденко не подписывала.

Поглощение “Агродома” позволило людям Веревского в прошлом году собрать и продать урожай Давыденко на сумму 30 млн долларов, что, вероятно, “Кернел” отобразил как свой доход в упомянутом отчете. После у Веревского решили избавиться от “Агродома”, создав его полный клон “Агродом.” (с точкой в конце). Но Валентина Давыденко не сдается и намерена вернуть свою агрокомпанию через суд. 

Тем временем в судах фермеры массово оспаривают партнерские договоры с “Кернел”. Все они отмечают уловку в договоре с “Кернел”, которая содержит третейскую оговорку, согласно которой все споры должны рассматриваться не в суде, а полтавской общественной организации “Украинский правовой союз”. 

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