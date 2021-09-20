У Веревского решили забрать земли "Агродома" Давыденко, но помеха - арест, который сегодня будут пытаться "снести" в суде

Заседание назначено на 12.40 в составе судей Каролины Тарасенко, Ирины Ионниковой и Сергея Станика.

Дело слушается по иску Валентины Давиденко, которая до недавнего времени была 100% бенефициаром “Агродома”. Она требует от КУА Веревского вернуть 24,9% доли компании, которую КУА получила по договору купли-продажи, который Давыденко не подписывала и деньги за якобы проданные акции не получала.

Кроме заслушивания дела по существу, рассматриваются также вопросы применения мер обеспечения, в частности ареста спорных активов.

Люди Веревского частности пытаться снять арест с земель “Агродома”. Связано это с тем, что еще в мае подконтрольный Веревскому Наблюдательный совет единогласно решил разорвать все без исключения договоры аренды земли между “Агродомом” и пайщиками, а также органами власти и местного самоуправления.

По сути речь идет о том, что нынешний менеджемнт компании “Агродом” пытается нанести экономический ущерб предприятию путем отказа от его главного актива — земли. И довести предприятие до банкротства.

Оставить сельскохозяйственное предприятие “Агродом” без земельного банка, переписав его на вновь компанию-клон “Агродом.” (с точкой) и избавиться Валентины Давиденко — это и является главной целью людей Веревского, о чем фактически заявляет их адвокат в судебных материалах, которые есть в распоряжении УНН.

Таким образом, делается все для того, чтобы лишить Валентину Давыденко, которая до сих пор является владелицей “Агродома”, возможности вернуть контроль над предприятием и его активами.

В данном случае, стратегически важным является сохранение спорных активов до решения вопроса по существу и определения их законного владельца. Однако Веревского, очевидно, это не устраивает и завтра его представители будут пытаться отменить арест на них.

В случае отмены апелляционным судом запрета на расторжение договоров аренды земли, людям Веревского откроют прямой путь к окончательному уничтожению “Агродома”, чего он и добивается. Но очевидно будет и то, что в таком случае будет оправдано рейдерство, а дальнейшее выяснение спора в суде не будет иметь смысла, ведь все спорные активы будут потеряны до завершения рассмотрения дела, что, очевидно, нарушает принципы беспристрастности судебного разбирательства.

Уже сегодня правоохранители и эксперты Лиги антитраста видят признаки рейдерства в действиях людей Веревского и параллельно предоставляют им правовую и публичную оценку, поэтому судебные решения, которые дают “зеленый свет” возможным рейдерам вряд ли будут способствовать установлению справедливости.

Справка

Андрей Веревский - основатель агрохолдинга «Кернел», который в частности является крупнейшим в Украине производителем масла (Чумак, Щедрый дар, Стожар). По версии издания Фокус, Веревский занимает 25-е место в рейтинге самых богатых украинцев с капиталом в 435 млн долларов.