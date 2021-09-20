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У Веревського вирішили забрати землі “Агродому” Давиденко, але на заваді арешт, який сьогодні намагатимуться “знести” у суді

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Сьогодні Північний апеляційний господарський суд у Києві заслухає справу Валентини Давиденко проти КУА “Прогресивні інвестиційні стратегії” Андрія Веревського. Останній через своїх людей та КУА встановив контроль над агрокомпанією “Агродім”, яка два десятки років належала покійному нардепу Валерію Давиденко та його матері Валентині, а після смерті політика опинилася в руках Веревського, повідомляє УНН.

Засідання призначено на 12.40 у складі судей Кароліни Тарасенко, Ірини Іоннікової та Сергія Станика.

Справа слухається за позовом Валентини Давиденко, яка донедавна була 100% бенефіціаром “Агродому”. Вона вимагає від КУА Веревського повернути 24,9% долі компанії, яку КУА отримала за договором купівлі-продажу, який Давиденко не підписувала і гроші за начебто продані акції не отримувала.

Окрім заслуховування справи по суті, розглядаються також питання застосування заходів забезпечення, зокрема арешту спірних активів.

Люди Веревського зокрема намагатимуться зняти арешт з земель “Агродому”. Пов’язано це з тим, що ще у травні підконтрольна Веревському Наглядова Рада одноголосно вирішила розірвати усі без виключення договори оренди землі між “Агродім” та пайовиками, а також органами влади і місцевого самоврядування.

По суті мова йде про те, що нинішній менеджемнт компанії “Агродім” намагається завдати економічної шкоди підприємству шляхом відмови від його найголовнішого активу — землі. І довести підприємство до банкрутства.

Залишити сільськогосподарське підприємство “Агродім” без земельного банку, переписавши його на новостворену компанію-клон “Агродім.” (з крапкою) і позбутися Валентини Давиденко — це і є головною метою людей Веревського, про що фактично заявляє їхній адвокат у судових матеріалах, які є у розпорядженні УНН.

Таким чином, робиться все для того, аби позбавити Валентину Давиденко, яка до сьогодні є власницею “Агродому”, можливості повернути контроль над підприємством та її активами.

В даному випадку, стратегічно важливим є збереження спірних активів до вирішення питання по суті і визначення їх законного власника. Проте Веревського, очевидно, це не влаштовує і завтра його представники намагатимуться скасувати арешт на них.

У разі відміни апеляційним судом заборони на розірвання договорів оренди землі, людям Веревського відкриють прямий шлях до остаточного знищення “Агродому”, чого він і добивається. Але очевидним буде і те, що в такому разі буде виправдано рейдерство, а подальше з’ясування спору у суді не матиме сенсу, адже усі спірні активи будуть втрачені до завершення розгляду справи, що, вочевидь, порушує принципи неупередженості судового розгляду.

Вже сьогодні правоохоронці та експерти Ліги Антитрасту вбачають ознаки рейдерства в діях людей Веревського і паралельно надають їм правову та публічну оцінку, тож судові рішення, які дають “зелене світло” можливим рейдерам навряд чи сприятимуть встановленню справедливості.

Довідково

Андрій Веревський - засновник агрохолдингу «Кернел», який зокрема є найбільшим в Україні виробником олії (Чумак, Щедрий дар, Стожар). За версією видання Фокус, Веревський посідає 25-те місце в рейтингу найбагатших українців з капіталом у 435 млн доларів.

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