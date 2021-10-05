Веревський змінив стратегію і має намір збільшувати земельний банк шляхом "поглинання"

При цьому "Кернел" змінює стратегію і передбачає зростання земельних активів за рахунок злиття і поглинання, а не власних проектів з нуля, що було "наріжним каменем стратегії 2021".

Довідка: поглинання - правочин, що вчиняється з метою встановлення 100% контролю основного товариства над господарюючим товариством і здійснюваний шляхом придбання понад 30% статутного капіталу (акцій, часток, і т. п.), що поглинається з подальшим приєднанням компанії, що поглинається, до основного товариства. Поглинання бувають дружні і ворожі.

Поглинати сільгоспактиви "Кернел" має намір у тому числі в межах свого проекту Open Agribusiness, суть якого зводиться до партнерства зі сторонніми фермерами. Причому, як відзначають у самому "Кернел", юридична конструкція цього партнерства вельми складна, а невиконання контрагентом хоча б одного з пунктів договору неминуче призводить до його дефолту, що своєю чергою тягне "певні наслідки" за принципом доміно.

Нагадаємо, що одним з таких контрагентів "Кернел" до недавнього часу була компанія "Агродом".

Близько двох десятків років ця компанія належала родині покійного нардепа Валерія Давиденка, але після його смерті Веревський поглинув "Агродом", причому ворожим і сумнівним способом, як стверджує мати покійного Давиденка Валентина.

Ще два роки тому Валентина Давиденко була 100% власником "Агродому", зараз же її частка становить всього 12%. Решта прав нібито були продані людям Веревського за договором купівлі-продажу, який сама Давиденко не підписувала.

Поглинання "Агродому" дозволило людям Веревського торік зібрати і продати урожай Давиденко на суму 30 млн доларів, що, ймовірно, "Кернел" відобразив як свій дохід у згаданому звіті. Після у Веревського вирішили позбутися "Агродому", створивши його повний клон "Агродім." (з крапкою в кінці). Але Валентина Давиденко не здається і має намір повернути свою агрокомпанію через суд.

Тим часом у судах фермери масово оскаржують партнерські договори з "Кернел". Усі вони відзначають прийом в договорі з "Кернел", що містить третейське застереження, згідно з яким усі спори повинні розглядатися не в суді, а полтавською громадською організацією "Український правовий союз".