Фермеры массово оспаривают в суде партнерские договоры с "Кернел"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Частное предприятие "Агрофирма Кладьковка" оспаривает в суде партнерские договоры с "Кернел-Трейд". Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Один из таких договоров, по поставке 1000 тонн семян подсолнечника, "Агрофирма Кладьковка" и "Кернел-Трейд" подписали в июне 2020 года. Через год - в июне 2021-го - компания "Агрофирма Кладьковка" обратилась в суд с просьбой признать недействительным договор, заключенный с "Кернел-Трейд".
"Указанный договор подписан неустановленными лицами, не имевшими необходимого объема гражданской дееспособности при подписании оспариваемого соглашения от имени частного предприятия "Агрофирма Кладьковка", - пояснили адвокаты компании.
Впрочем, суд оставил исковое заявление компании "Агрофирма Кладьковка" без движения. Между тем, "Кернел-Трейд" через суд обязал компанию "Агрофирма Кладьковка" поставить 1000 тонн семян подсолнечника и оплатить 2 млн 531 тыс. 835 грн штрафных санкций за якобы нарушение условий договора поставки.
"Агрофирма Кладьковка" подала встречный иск против "Кернел-Трейд". Дело слушается в Верховном Суде.
Добавим, что это не первый случай, когда фермеры пытаются разорвать партнерские отношения с "Кернел-Трейд". Подобное дело против "Кернел" в конце августа рассматривал Кассационный суд Верховного Суда.
Суть его сводится к тому, что фермерское хозяйство "Альянс" пытается оспорить в суде договор партнерства с "Кернел". Адвокаты указывают, что он недействителен, так как представители ФХ "Альянс" так же его не подписывали, а подпись их стороны - поддельная.
Сложность обжалования заключается в том, что с подачи "Кернел" его договора партнерства с фермерами ссылающиеся на третейский суд в лице общественной организации "Украинский правовой союз", которая зарегистрирована в Полтаве, откуда родом основатель "Кернел" Андрей Веревский. Поэтому, фермеры изначально ограничены в защите своих прав в суде.
Стоит добавить, что это не единственная схема-ловушка для фермеров. Другие договоры партнерства (в рамках проекта Open Agribusiness by Kernel) предусматривают автоматический дефолт агропредприятий в случае, если они не выполнят хотя бы одно условие "Кернел", определенное в сложных договорных отношениях.